Цветков награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

Чемпион мира-2017 Максим Цветков был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, информирует ТАСС. Церемония прошла в рамках присяги новобранцев спортивных рот ЦСКА в парке "Патриот" (Московская область).

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков вручил орден 27-летнему Цветкову и пожелал успешного продолжения карьеры.

Цветков является чемпионом Европы (2014) и двукратным обладателем золотых медалей на Всемирных военных играх (2017).