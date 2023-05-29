Богалий — о зарплатах биатлонистов: «Те кто заслужил, должны получить свои награды»

Член исполкома Союза биатлонистов России (СБР) Анна Богалий в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение СБР лишить спортсменов зарплатных ставок.

«Я знаю об этом только из прессы. Все должно быть последовательно. Сезон прошел, те кто заслужил, должны получить свои награды и заработную плату», — сказала Богалий «СЭ».

Биатлонисты Лариса Куклина, Ильназ Мухамедзянов и Евгений Емерхонов лишены зарплат членов сборной России, об этом сообщил спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.