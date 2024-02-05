Чемпионат мира по биатлону: где смотреть трансляции гонок в России

Eurovision Sports и Okko Sport покажут чемпионат мира по биатлону-2024

Чемпионат мира по биатлону-2024 пройдет с 7 по 18 февраля в Чехии, Нове-Место. Этот турнир станет кульминацией биатлонного сезона-2023/24. Гонки примет спортивный комплекс «Высочина-арена».

Российские спортсмены не могут принимать участия в международных стартах после решения IBU об отстранении в марте 2022 года. В сентябре 2022-го организация продлила санкции в отношении россиян до дальнейшего уведомления.

Следить за гонками в прямом эфире можно с помощью телетрансляций на онлайн-платформах на Eurovision Sports и Okko Sports.

В рамках турнира будут разыграны 12 комплектов медалей. В программу соревнований по традиции вройдут абсолютно все типы гонок, включая сингл-микст. Среди них: индивидуальная гонка, спринт, пасьют, масс-старт, эстафеты, супермикст и смешанная эстафета.

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