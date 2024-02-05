Латыпов — о предстоящей спартакиаде: «Мы в боевом состоянии»

Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр по биатлону Эдуард Латыпов рассказал о подготовке к Всероссийской зимней спартакиаде-2024.

«Мы рассматриваем спартакиаду как старт сильнейших. Если сравнивать соревнования по конкуренции, то, конечно, она будет уступать международным стартам. Спартакиада дает возможность проявить свои силы, плюс молодые могут подтянуться к лидерам. Мы тренирумся в Златоусте. Идет подготовка к соревнованиям. Все по плану. Мы находимся в боевом состоянии и в хорошем настроении», — сказал Латыпов.

Зимняя спартакиада-2024 пройдет 9-18 февраля в пяти регионах России (Челябинская, Свердловская и Тюменская области, Краснодарский и Красноярский края).

(Сергей Жуков)