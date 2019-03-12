Чемпионат мира: видеотрансляция женской индивидуальной гонки

Во вторник, 12 марта, в шведском Эстерсунде на чемпионате мира-2019 по биатлону пройдет женская индивидуальная гонка.

За сборную России выступят Екатерина Юрлова-Перхт (5-й стартовый номер), Ульяна Кайшева (49-й), Светлана Миронова (64-й) и Лариса Куклина (95-й).

Первый канал в прямом эфире показывает все соревнования главного турнира сезона. Один из комментаторов – олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете Антон Шипулин. Видеотрансляция женской индивидуальной гонки будет доступна на этой странице. Начало – 17.25 (время московское).

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