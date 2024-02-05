Чемпионат мира по биатлону-2024: даты и место проведения турнира

Чемпионат мира по биатлону-2024 пройдет с 7 по 18 февраля в Чехии

Чемпионат мира по биатлону, который станет кульминацией сезона-2023/24, состоится в феврале 2024 года в Чехии. Турнир будет проходить с 7 по 18 февраля года в Нове-Место, который был единственным кандидатом на проведение турнира в 2024 году. Гонки примет спортивный комплекс «Высочина-арена».

В программу соревнований по традиции вройдут абсолютно все типы гонок, включая сингл-микст. Среди них: индивидуальная гонка, спринт, пасьют, масс-старт, эстафеты, супермикст и смешанная эстафета. Всего будут разыграны 12 комплектов медалей.

Российские спортсмены не могут принимать участия в международных стартах после решения IBU об отстранении в марте 2022 года. В сентябре 2022-го организация продлила санкции в отношении россиян до дальнейшего уведомления.

Биатлон: даты и турниры сезона 2023 / 2024 в мире