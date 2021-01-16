Чемпион мира по биатлону Чудов: «Наши девочки бились и показали достойный результат»

Трехкратный чемпион мира по биатлону Максим Чудов для «СЭ» прокомментировал итоги женской эстафеты в Оберхофе. Победителями стали немки, сборная Белоруссии — вторая.

Сборная России заняла четвертое место. В составе команды выступали: Евгения Павлова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

— Мне лично понравилось, как наши девочки бились, — сказал Чудов «СЭ». — Несмотря на занятое четвертое место, это достойный результат на сегодняшний день.

— Как Вам Ульяна Кайшева в роли финишера?

— Кайшева показала, что может бороться. Боролась до конца. Отставание было большим, но она не бросила и сражалась. При этом понимала и отдавала себе отчет, что спортсменку впереди (Ханну Эберг из Швеции, — прим. СЭ") уже не догнать, и, в принципе, могла поберечься к масс-старту.

(Оскар Финк)