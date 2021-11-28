Бывший тренер сборной России объяснил провальное выступление российских биатлонисток в спринте

Бывший тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал «СЭ» итоги женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Возможно, не стоит отчаиваться, потому что биатлонисток всего лишь подводят к началу сезона. Ход Мироновой, мягко говоря, провальный. Это очень сильно напрягает в преддверии Олимпиады. Однако у нас по-прежнему остается только вариант индивидуальной гонки, где за счет хорошего хода и качественной стрельбы мы можем показать хороший результат. Но и соперниц, которые способны обойти нас, тоже предостаточно. Нам нужно надеяться на ошибки очень многих спортсменок. Потеря Кати Юрловой тоже сказывается. Хотя она ногами была не так быстра, как ведущие биатлонистки, но была близка к ним. Нужно смотреть следующие этапы, будет ли прогресс. А так, картина, конечно, невеселая», — сказал Хованцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Бывший тренер сборной России также высказался по поводу ситуации Светланы Мироновой с перебоями с винтовкой на огневом рубеже.

«Поднять руку на замену винтовки Миронова могла, но это та же потеря времени. Она сама принимала решение. В любом случае все идет через судью, но не напрямую через тренеров. Им контактировать со своими подопечными запрещено. Но замена винтовки тоже повлекла бы за собой задержку в пределах 20-25 секунд», — добавил Хованцев.

Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина — 17 место, она отстала от победительницы на 01.03,7, но отстреляла без промахов. Кристина Резцова заняла 33-е место с отставанием от победительницы на 01.36,9.