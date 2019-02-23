Брорссон выиграла спринт на чемпионате Европы, Юрлова-Перхт - вторая!

Шведская биатлонистка Мона Брорссон выиграла спринт на чемпионате Европы, который проходит в Раубичах. Второе место с одним промахом заняла россиянка Екатерина Юрлова-Перхт, которая сегодня отмечает свое 34-летие.

Для Юрловой, которая в 2015 году становилась чемпионкой мира, эта серебряная медаль чемпионатов Европы – вторая в карьере. Также в ее активе три бронзовые медали на европейских чемпионатах.

Минск (Белоруссия)

Открытый чемпионат Европы

Женщины

Спринт

7,5 км

1. Мона Брорссон (Швеция) – 19.37,4 (0 шт. кругов)

2. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – отставание 37,5 (1)

3. Ханна Эберг (Швеция) – 45,6 (2)

4. Светлана Миронова (Россия) – 46,1 (1)

5. Каролин Кноттен (Норвегия) – 48,4 (0)

6. Фабьенна Хартвегер (Австрия) – 1.06,6 (0)…

18. Евгения Павлова (Россия) – 1.35,0 (1)…

38. Виктория Сливко (Россия) – 2.19,9 (3)…

45. Наталья Гербулова (Россия) – 2.28,6 (4)