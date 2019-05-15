Большаков продолжит работу с резервом сборной России

Николай Большаков сохранил пост старшего тренера по резерву в сборной России по биатлону. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию от Союза биатлонистов России (СБР).

Большаков был назначен на пост старшего тренера по резерву перед началом прошлого сезона. Тренерский совет СБР, заслушав в мае доклад специалиста, признал результаты юниорской сборной России в сезоне-2018/19 неудовлетворительными.

В мужской юниорской сборной России отвечать за физическую подготовку будет Сергей Шестов, за стрельбу - Павел Спиридонов, в женской - Александр Андреев и Александр Хлусович соответственно.

С юношеской сборной России будут работать Евгений Панков, Игорь Охотников и Евгений Пчелкин.