"Болезнь до конца не отступила". Шипулин - о самочувствии Кузьминой

Олимпийский чемпион-2014 Антон Шипулин заявил, что его сестра Анастасия Кузьмина чувствует себя лучше по сравнению со спринтерской гонкой. 34-летняя биатлонистка, представляющая Словакию, одержала победу в спринте. Сегодня она выступит в спринтерской гонке.

- Была опасность, что она не будет бежать спринт. Мы всей семьей радовались ее победе, - сказал Шипулин в эфире "Первого канала". - Она чувствует себя получше, но болезнь до конца не отступила.

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