Наталия Шевченко: «Я уже точно не вернусь в лыжи»

Российская биатлонистка Наталия Шевченко в разговоре с «СЭ» заявила, что не собирается возвращаться в лыжные гонки, из которых перешла в мае 2022 года.

— На днях Алина Шестакова вернулась в лыжные гонки. Сказала, что в биатлоне ей не хватает адреналина. Тебе его хватает? Возможен ли в твоем случае сценарий с обратным переходом?

— Думаю, что нет. Я уже точно не вернусь в лыжи. Возможно, когда-нибудь сбегаю отдельные гонки. Но полностью не собираюсь переходить, нет такого желания и цели. Не знаю, почему Алина не нашла адреналин. Потому что всегда, когда ты подъезжаешь к стрельбе, у тебя очень много эмоций. Видимо, все люди разные.

— Правда ли, что лыжники чуть свысока смотрят на биатлонистов? Вспомнить хотя бы высказывания Вильяма Поромаа.

— Не то чтобы свысока. Когда я была лыжницей, то, смотря на российский уровень биатлона, мне казалось, что там низкая конкуренция, спортсмены бегут медленнее. Но когда перешла в биатлон, то поняла, что была не права. Это нелегкий вид спорта, в котором нужно сочетать все элементы. Хорошо стрелять и бежать с отягощением не каждый сможет. Я точно не смотрю ни на кого свысока. А то, что там иностранные лыжники высказываются, то сначала сами бы попробовали, а потом бы что-то говорили.

— В эти два сезона не думала заглянуть на один-два старта в лыжных гонках, как сделали несколько биатлонисток?

— Были такие мысли, чтобы выступить на чемпионате России, но в этом году он проходит в Малиновке. Далеко и нецелесообразно туда ехать. Впереди есть свои гонки. Если бы я не боролась за победу в общем зачете, то могла бы пропускать старты в биатлоне. Однако сейчас другие цели и задачи, — сказала Шевченко «СЭ».