Смольский: «Нас допустят на международные соревнования одними из самых последних»

Биатлонист Антон Смольский поделился мнением об отстранении российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований.

— В биатлоне есть огнестрельное оружие, — сказал белорусский биатлонист. — Чтобы вернуться на Кубок мира, нужно полное согласие всех стран, МОК. Я остаюсь при своем мнении, что нас допустят одними из самых последних, а, может быть, и самыми последними. Вернуться на Кубок мира хочется. Мы понимаем, что здесь пытаемся поддерживать уровень, который у нас есть. Для развития нам нужны еще более сильные спортсмены. Например, для меня и Эдуарда Латыпова должен быть еще какой-то раздражитель в виде Йоханнеса Бе, например, или Себастьяна Самуэльссона. Чтобы нам прогрессировать, нам нужно за ними следить. Следить, как они бегают, что они делают, что едят, как спят. Нам нужны соревнования высокого уровня. На сегодняшний день у нас есть Кубок Содружества, чемпионат России. Считаю их турнирами высокого уровня. Мне как лидеру все равно интересно участвовать, чувствую конкуренцию. Я бежал в масс-старте и не думал о победе. Думал, как бы мне удержаться в топ-6. Конкуренция неплохая. Конечно, решают тонкие моменты, которые определяют судьбу пьедестала.

— Общаешься ли с кем-нибудь, кто выступает на Кубке мира?

— Вообще нет ни с кем связи. Динара тоже не общается. Уже столько времени прошло. Вряд ли какие-то общие темы найдутся. Просто слежу в соцсетях за некоторыми спортсменами. В частности, за резервом Норвегии, основными сборными Норвегии, Франции и Германии, некоторыми спортсменами из Литвы, такими, как Витаутас Строля. Еще много спортсменов. В основном это топ-20 Кубка мира.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.