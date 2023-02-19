Бабиков победил в большом масс-старте на заключительном этапе Кубка России

Биатлонист Антон Бабиков победил в большом масс-старте в заключительном этапе Кубка России в Чайковском.

Спортсмен показал время 37 минут и 41,3 секунды при двух промахах.

Вторым пришел Роман Еремин +7,6 секунды при двух промахах. Третьим — Карим Халили +19,0 секунды при двух промахах.

Финал

Чайковский

Мужчины

Большой масс-старт

1. Антон Бабиков — 37.41,3 (2)

2. Роман Еремин — 7,6 (2)

3. Карим Халили — 19,0 (2)

4. Александр Поварницын — 29,3 (2)

5. Эдуард Латыпов — 45?0 (3)

6. Никита Поршнев — 1.02,2 (1)

7. Даниил Серохвостов — 1.14,8 (5)

8. Евгений Емерхонов — 1.22,5 (3)

9. Максим Цветков — 1.24,9 (4)

10. Ильназ Мухамедзянов — 1.26,9(5)