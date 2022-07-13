Белорусская биатлонистка Алимбекова объявила о помолвке со Смольским
Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова объявила о помолвке с Антоном Смольским.
Спортсменка выложила у себя в соцсетях фотографию своей руки с обручальным кольцом на пальце.
«Я сказала «да», — написала Алимбекова.
Динара Алимбекова объявила о помолвке с Антоном Смольским.
Личные соцсети Алимбековой
Алимбекова — олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане (Корея) в женской эстафете. Смольский — серебряный призер Игр-2022 в Пекине (Китай) в мужской индивидуальной гонке.
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