Белорусская биатлонистка Алимбекова объявила о помолвке со Смольским

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова объявила о помолвке с Антоном Смольским.

Спортсменка выложила у себя в соцсетях фотографию своей руки с обручальным кольцом на пальце.

«Я сказала «да», — написала Алимбекова.

Динара Алимбекова объявила о помолвке с Антоном Смольским. Личные соцсети Алимбековой

Алимбекова — олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане (Корея) в женской эстафете. Смольский — серебряный призер Игр-2022 в Пекине (Китай) в мужской индивидуальной гонке.