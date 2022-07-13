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Сегодня, 13:22

Белорусская биатлонистка Алимбекова объявила о помолвке со Смольским

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Динара Алимбекова и Антон Смольский.
Фото Личные соцсети Алимбековой

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова объявила о помолвке с Антоном Смольским.

Спортсменка выложила у себя в соцсетях фотографию своей руки с обручальным кольцом на пальце.

«Я сказала «да», — написала Алимбекова.

Динара Алимбекова объявила о помолвке с Антоном Смольским. Фото Личные соцсети Алимбековой
Динара Алимбекова объявила о помолвке с Антоном Смольским.
Личные соцсети Алимбековой

Алимбекова — олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане (Корея) в женской эстафете. Смольский — серебряный призер Игр-2022 в Пекине (Китай) в мужской индивидуальной гонке.

Биатлон
Сборная Белоруссии по биатлону
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