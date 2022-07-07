Серохвостов оценил свою форму: «Я не жирный, просто на массе»

Российский биатлонист Даниил Серохвостов опубликовал фотографию после тренировки.

«Я не жирный, просто на массе», — написал Серохвостов под фото в Telegram-канале.

Серохвостов вошел в состав группы Артема Истомина для централизованной подготовки в сезоне-2022/23.

23-летний биатлонист выступал на зимних Олимпийских играх в Пекине, но не завоевал ни одной медали. Лучшим результатом спортсмена стало 19-е место в спринтерской гонке.

Серохвостов является победителем и призером этапов Кубка мира (одно золото, два серебра и три бронзы) и чемпионом России в спринте.