Бабиков и Логинов отказались от централизованной подготовки

Вице-президент Союза биатлонистов России по спорту Павел Ростовцев объяснил, почему в составе сборной страны на централизованную подготовку не оказалось чемпионов мира Антона Бабикова и Александра Логинова.

— Согласно утвержденных критериев формирования команды на централизованную подготовку, Антон Бабиков в команду не попал. Мы приняли решение, что на централизованной подготовке планировалось 32 спортсмена: 15 мужчин и 17 женщин. Эти 15 мужчин были сформированы следующим образом. Восемь спортсменов отбираются по спортивному результату. Другие семь человек включены в состав тренерским решением. Но не просто нравится или не нравится, а с учетом тоже определенных критериев, с учетом подготовки к 2026 году. Было отдельное решение по Александру Логинову. Да, он сезон пропустил, но все равно имеет большой потенциал, поэтому его включили тренерским решением. Также отдельным решением включили Олега Домичека, потому что все тренерское сообщество говорит, что надо привлекать молодых биатлонистов. И есть еще потенциально сильный юниор Александр Корнев. Остается четыре человека: Еремин, Мухамедзянов, Колотов, Емерхонов.

Если говорить про Антона Бабикова, то он был 16-м. Потому что у него примерно такие же показатели по главным стартам сезона и по рейтингу СБР. Но с учетом того, что мы готовимся к 2026 году, было принято такое решение. Это было единогласное решение. Я довел эту информацию до Максима Чудова (главы Федерации биатлона Башкортостана). Он это принял, но попросил поддержать спортсмена, при каких-то изменениях ситуации. 5 мая Александр Логинов позвонил и сказал, что будет готовиться самостоятельно. Место высвободилось. Было предложено Антону Бабикову. Антон отказался от централизованной подготовки. Сегодня он будет готовиться за счет региона, — рассказал Ростовцев.

Ранее тренерский штаб сборной России по биатлону назвал состав групп для подготовки к сезону-2023/24.