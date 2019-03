Австрийский биатлонист Мезотич завершил карьеру в 42 года

Thank you 🇦🇹 Daniel Mesotich for an amazing and memorable career in biathlon!



Olympics:

🥈2010 relay

🥉2014 relay



World Championships (all relays):

🥉2005

🥈2009

🥉2017@IBU_WC:

🥇2002 IN @biathlonantholz

🥇2010 PU @biathlonantholz

🥇2010 IN @BiatlonPokljuka

