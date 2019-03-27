Антон Шипулин: "Получается, что Гараничев при любых ракладах был не прав"

Олимпийский чемпион-2014 Антон Шипулин в интервью "СЭ" прокомментировал поступок Евгения Гараничева отказаться от участия в мужской эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Его заменил Никита Поршнев, а команда завоевала бронзу.

– Вы заступились за Гараничева и поддержали, когда Евгений отказался бежать эстафету. Почему?

– У нас как-то странно получается, что он при любых раскладах неправ. Женя несколько раз заходил на штрафные круги в эстафете на главных стартах и потом все его жестко критиковали, говорили, что он подвел команду и лучше бы сразу отказался.

Больше того, тренеры и руководители всегда учили нас, что, если кто-то не готов и не уверен, что принесет пользу команду, нужно отказываться. Женя в Эстерсунде решился, поступил по-мужски, и что мы видим? Он снова виноват! И снова всех подвел!

Из этого раздули огромное событие, а крайним признали Гараничева. Мне кажется, он все сделал правильно. Если бы он вышел на старт и зашел на штрафной круг, его бы просто съели сами знаете с чем.

– Наверняка.

– Возможно, тренерам и руководству стоило побольше поговорить с ним на эту тему, докопаться до причины. Ведь непонятно, боялся ли он зайти на круг или просто хотел выразить какой-то протест. И уж точно нужно было защищать человека, когда он принял такое решение. (Владимир Иванов)

Антон Шипулин: "Логинова жаль. К Херрман я такого отношения не увидел"