Антон Шипулин: «Многие думают, что когда попадаешь в Госдуму, ничего не делаешь. Понимаю, что это не так»

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин рассказал о своей работе в качестве депутата Госдумы. По словам спортсмена, ему много приходится трудиться, а часть заработка он отдает на благотворительность.

— У многих сложилось такое впечатление, что, когда ты попадаешь в Госдуму, ты просиживаешь штаны. Зарабатываешь деньги и ничего не делаешь. — говорит Шипулин. — Я с этим столкнулся. Я понимаю, что это не так. Я свои ползарплаты отдаю в Совет ветеранов, остальное трачу на благотворительность. Но то, что я не сижу на стуле ровно и не просиживаю штаны, это сто процентов. От Екатеринбурга до Пелыма — это крайняя точка, крайний муниципалитет моего Серовского избирательного округа, где-то 650 километров от Екатеринбурга. Иногда переезды занимают по 8-9 часов. В зависимости от погоды. А всего у меня 21 муниципалитет, это 49 процентов Свердловской области. Я сказал еще во время избирательной кампании, что не буду никого обделять, а буду свое время на региональных неделях делить ровно на 21 муниципалитет. И пока справляюсь. Я иногда говорю: мне пробежать 70 километров на тренировке было легче, чем поехать на региональную неделю.

— Кто больше получает — олимпийский чемпион или депутат Госдумы?

— Тут даже дело не в том, сколько получают олимпийские чемпионы. Я мог не быть олимпийским чемпионом, но я мог на этапах Кубков мира зарабатывать неплохие деньги. Это зависит от того, как ты бегаешь. Первое место на этапе — 10 тысяч евро или 700 тысяч рублей. Второе место — 8 тысяч евро... Плюс, есть определенные спонсорские контракты. Это тоже зависит от харизмы спортсмена, от его результатов. Конечно, мы не зарабатываем как футболисты, хоккеисты. Но в самые лучшие мои годы, может быть, со всеми контрактами, со всеми призовыми около 15 миллионов рублей в год я зарабатывал.