Антон Шипулин: "Был бы очень рад поработать на чемпионате мира в любимом Антхольце"

Олимпийский чемпион-2014 Антон Шипулин в интервью "СЭ" оценил свою работу в качестве комментатора на чемпионате мира. Он отметил, что терялся местами и не может поставить себе отличную оценку, но это был потрясающий и неоценимый для него опыт.

– Вопрос, который два месяца назад вы вряд ли ожидали услышать. Как оцените свое выступление на чемпионате мира?

– Ха. Было необычно. Я не могу поставить себе прямо отличную оценку. Местами терялся. Иногда хотелось углубиться в какую-то тему, рассказать о чем-то, а тут раз – и реклама. Или спортсмены приходили на рубеж, и приходилось акцентировать внимание на этом. В эти моменты немного сбивался. Еще не научился быстро переключаться. Поэтому оцениваю на "четверочку" с минусом. Отдельное спасибо не только парням, с которыми работали в комментаторской кабине – Коле Круглову и Диме Терехову, но и всей команде Первого канала. Это был потрясающий и неоценимый для меня опыт.

– Есть вероятность, что услышим вас и на следующем чемпионате мира?

– Мне понравилось. Все-таки я не чужой для биатлона, много общался с нашей командой, с сестрой. Это было приятно, плюс давало интересную информацию, которой я мог делиться в эфире. Мне было интересно, но я понимаю, что нужно подучиться. Поставить речь, в частности. И я был бы очень рад поработать на чемпионате мира в любимом Антхольце в качестве комментатора. (Владимир Иванов)

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