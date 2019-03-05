Анфиса Резцова: "В нашем биатлоне полный хаос. Сомневаюсь, что женщины возьмут даже одну медаль ЧМ"

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова оценила шансы российской сборной на чемпионате мира-2019 по биатлону. Турнир пройдет с 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде.

– С медалями будет туго, – сказала Резцова в интервью порталу Team Russia. – В лучшем случае в эстафете соберутся. В мужской, конечно. Как бы ребята ни стреляли, а все-таки в канадском Кэнморе месяц назад были третьими. Хотя в прежние времена. отправляясь на чемпионат мира, мы рассчитывали выиграть больше, чем по одной медали у мужчин и женщин, да и те с натяжкой. Сомневаюсь, что женщины возьмут даже одну медаль.

– Вообще-то главный тренер сборной Анатолий Хованцев озвучил задачу выиграть три награды, из которых две – силами мужской части команды. Однако он оговорился, что сделать это будет сложно.

– Понятно, что надежда в первую очередь на Александра Логинова и Евгения Гараничева. Вопрос в том, в какой они сейчас форме. В сезоне ребята выступали по-разному – то лучше, то хуже. Очень хотела бы, чтобы они медаль все-таки зацепили или хотя бы были рядом с пьедесталом, четвертыми-пятыми. Женю просто обожаю, слежу за ним. Он же у меня начинал вместе с Дашей.

Симпатизирую и Логинову. Это тоже "не заевшийся" парень. Не все у него получалось на последних этапах Кубка мира. Но сейчас команда провела сборы. Надеемся, что ребята немножко отдохнули от стартов и переездов. Будем переживать, болеть.

– И все-таки три медали – чрезмерный оптимизм?

– Полагаю. Хованцев лучше знает своих спортсменов. Очевидно, расчет на то, что Логинов восстановит свою форму, которая была у него в декабре и первой половине января. Жаль, что тренеры не комментируют, отчего у наших спортсменов случаются провалы. Никто ничего не может внятно сказать. Одни расплывчатые объяснения. То заболела, то не выспалась. Да и спортсменки выискивают причины. Такое лепят в интервью…

В нашем биатлоне полный хаос. Тренеры сами не знают, кто из спортсменов на что готов. Непонятно также, как проходит отбор в национальную команду. Конечно, я переживаю прежде всего за свою дочь, Кристину Резцову, которую весь сезон никуда не выпускали, хотя она постоянно побеждала на этапах Кубка России. Только на "Ижевской винтовке" выступила неудачно. Но почему бы молодую перспективную девочку на Кубке IBU не ставить?

На этапе в Эстонии в минувшую субботу она выступила в спринте лучше, чем Лариса Куклина, Анастасия Морозова и, тем более, Ульяна Кайшева, которая вообще в никакой форме. Тем не менее, этих спортсменок взяли на чемпионат мира. Во все времена у нас пытались пропихнуть своего человека. Но зачем везде озвучивать, что работает принцип честного спортивного отбора? Нет его! Только на старте сезона он был, а потом опять кто во что горазд. Из-за такого отношения молодежь переезжает выступать за другие страны.

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