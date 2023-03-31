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Анфиса Резцова — о состоянии после сердечного приступа: «Уже устала от капельниц, но чувствую себя лучше»

Виталий Косик
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала о своем состоянии после перенесенного сердечного приступа.

«Все важные процедуры я уже прошла. Итог — все хорошо. Продолжают ставить капельницы постоянно, ха-ха. Уже устала от них. Все хорошо, состояние стабильное. Чувствую себя лучше с каждым днем. Но нужно еще побыть в больнице», — приводит слова Резцовой Sport24.

28 марта стало известно о госпитализации 58-летней Резцовой.

За свою карьеру Резцова завоевала титул олимпийской чемпионки Калгари-1988 в лыжных гонках, а также дважды становилась олимпийской чемпионкой в биатлоне: в Альбервиле-1992 и Лиллехаммере-1994.

Источник: https://sport24.ru/news/biathlon/2023-03-31-anfisa-reztsova-o-sostoyanii-posle-serdechnogo-pristupa-uzhe-ustala-ot-kapelnits-no-chuvstvuyu-sebya-luchshe
Биатлон
Анфиса Резцова
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