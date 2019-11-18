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Анфиса Резцова: «Оставьте Глазырину в покое. Она страдала два года»

06:33
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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала решение СБР не отправлять Екатерину Глазырину на Кубок IBU. Она будет участвовать во внутренних соревнованиях.

— Странное решение по Глазыриной, не знаю, может быть, ей не могут простить какие-то старые обиды, — цитируют Резцову «Известия». — Но это глупо. Оставьте девчонку в покое — она отбыла свою дисквалификацию, страдала два года. Для кого мы тогда проводим контрольные старты? Я бы взяла ее на Кубок IBU, и если бы у нее там не получилось, то отправила бы на российские старты. Это было бы честно. Если говорить про Старых, то она достойно показала себя в Тюмени и заслужила поездку на Кубок мира своими результатами.

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