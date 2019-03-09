Анатолий Хованцев: "Лыжи у Логинова катили не очень. Так можно было бы бороться с Йоханнесом"

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев подвел итоги спринта на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. По словам специалиста, после медали команде будет легче, но турнир мог бы складываться для России еще успешнее, передает из Эстерсунда спецкор "СЭ" Владимир Иванов.

– Отлегло после медали?

– Отлегло, конечно. Хотя сегодня у Сашки была проблема с лыжами. Я опасался, что он может не удержать второе место.

– Не угадали с мазью?

– Они с Гараничевым говорили, что катили лыжи не очень. Отбивали по 3-4 секунды в подъем, а на спуске опять проигрывали. Самуэльссон на заключительном спуске вообще наехал на Сашку.

– На хороших лыжах можно было бы закуситься и с Йоханнесом?

– Конечно. Можно бороться. Йоханнес сегодня давал шансы.

– Что происходит с сервисом?

– Надо понимать, что это непростая работа. Нужно спокойно со всем разобраться.

– Владимир Драчев говорил, что задача на чемпионат мира: выступить лучше, чем в Пхенчхане. Выходит, уже выполнили?

– Ха-ха. Я думаю, он говорил это в шутку. Но могло быть еще лучше. Вчера реальные шансы были у Кати Юрловой-Перхт. В смешанной эстафете ребята брали запасные патроны на стойке, а сегодня все четверо отработали ее по нулям. Думаю, теперь пена сойдет, психологическое давление ослабится, и дальше будет спокойнее.