Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев высказал свое отношение к реакции биатлонистов после победы Александра Логинова на чемпионате мира.

— Норвежские тренеры вас вчера поздравили?

— И норвежцы, и шведы — абсолютно все поздравляли. С этим проблем нет. Почему не все спортсмены это понимают?

— У них логика простая. Одно дело условный мельдоний, но совсем другое — ЭПО.

— Не было бы ЭПО — его бы клеймили за другое. Однозначно. Нас постоянно прессуют за все. Еще со времен СССР. Малейшая возможность уколоть есть — ей пользуются.

— Боятся?

— Думаю, боятся. Постоянно же так. Вспомните чемпионат мира-2009. Чудов прошел трассу нормально, Бьорндален немного срезал. На моих глазах выходил председатель жюри и сказал: «Однозначно, это дисквалификация». А апелляционное жюри потом его оправдало. Нас бы точно наказали.

Был пример, когда нас лишили победы, когда спортсмен проехал поворот и вернулся назад. По факту он потерял время. Но мотивировка была такая: в обратную сторону двигаться на трассе нельзя. Теперь вспомните, как недавно Бе возвращался, потому что забыл пробежать штрафной круг.

Еще два примера. Тарасов на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Победил. После гонки его снимают — немаркированные лыжи. Хотя я лично провожал его на старт. Перед выходом два стола: на один сдаешь лыжи на маркировку, на другой винтовку на проверку. Почему-то лыжи ему не замаркировали. По идее, судья не должен был его выпустить. Но выпустил, а виноватым оказался Сергей.

Спустя какое-то время. Эстафета в Антхольце. На последнем этапе немецкий спортсмен опаздывает на передачу. Он напрямую перелезает через один забор, потом через другой. Принимает эстафету и убегает. У него замаркированные лыжи? (Владимир Иванов)

«Дело не в ЭПО, его клеймили бы за что угодно. Нас всегда прессуют и боятся». Хованцев заступился за Логинова