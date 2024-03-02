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2 марта, 18:35

Анастасия Шевченко заявила, что индивидуальные гонки нельзя исключать из соревновательной программы

Алина Савинова
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Анастасия Шевченко прокомментировала итоги спринта на этапе Кубка России в Уфе и желание Дмитрия Губерниева сократить до минимума присутствие индивидуальных гонок в соревновательной программе.

«С утра понимала, что в гонке будет максимальная концентрация. Все удалось и получилось и в гонке, и в стрельбе. Раньше у меня любимые гонки были спринт и преследование, а сейчас мне очень нравится бегать индивидуальные гонки. Считаю, что это база и зарождение биатлона, поэтому их нельзя исключать», — цитирует Шевченко Metaratings.ru.

Шевченко стала победительницей спринта на заключительном пятом этапе Кубка России по биатлону сезона-2023/24. Второе место в гонке заняла Тамара Дербушева, тройку призеров замкнула Полина Шевнина.

Источник: Metaratings.ru
Биатлон
Анастасия Шевченко
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