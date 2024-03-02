Гербулова: «Губерниеву лень комментировать индивидуальную гонку, но это классика биатлона»

Биатлонистка Наталья Гербулова подвела итоги спринта на этапе Кубка России в Уфе.

«Я довольна гонкой и тем, что у нас в России выросла конкуренция. Почти вся шестерка стреляла без промахов и плотно расположилась. Это очень сильный результат. Девушки — молодцы, а развитие российского биатлона идет только вверх, и это классно. Мой результат не максимальный. После Златоуста у меня была неплохая форма, но не справлялась со стрельбой», — цитирует Гербулову Metaratings.ru.

Также она заявила о необходимости сохранить индивидуальные гонки в биатлонном календаре.

«На индивидуальную гонку смотреть не так интересно, как на спринты, масс-старты и эстафеты, но это классика биатлона, которая помогает развивать стрелковые качества, выносливость и тренированность организма. Бегать эту гонку три-четыре раза за сезон можно, просто, видимо, Диме Губерниеву лень ее комментировать. Считаю, что ее надо оставлять», — добавила спортсменка.

Гербулова заняла шестое место в спринте на этапе Кубка мира в Уфе. Победу в гонке одержала Анастасия Шевченко, второй стала Тамара Дербушева, тройку призеров замкнула Полина Шевнина.

В индивидуальной гонке, которая прошла 29 февраля, Гербулова финишировала четвертой.