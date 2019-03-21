Анастасия Кузьмина: "От этого сезона не было больших ожиданий"

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина после спринтерской гонки заявила, что трасса в норвежском Холменколлене является практически идеальной. 34-летняя спортсменка добавила, что до конца будет бороться за большой Хрустальный глобус.

- От этого сезона не было больших ожиданий, - сказала Кузьмина в эфире канала "Матч ТВ". - Финал этого сезона необыкновенный. В Осло всегда чувствую себя хорошо - здесь сумасшедшая атмосфера, которая мне подходит.

Ощущения? Дни были теплые - мы боялись, что будет с трассой. Но она была практически идеальная. С первого круга было видно, что лыжи работают хорошо. Несмотря на штрафной круг, я справилась с гонкой отлично.

В прошлом году сильно хотелась выиграть большой Хрустальный глобус. Сегодня сделала хороший шаг к нему. Если все получится на огневом рубеже в следующих гонках, то возможно все. Бороться буду до конца.

Напомним, Кузьмина стала чемпионкой мира-2019 в спринте.

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