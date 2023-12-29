Александр Тихонов одобрил идею возродить «Рождественскую гонку»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что нужно воссоздать «Рождественскую гонку» по биатлону.

«Да, интерес к биатлону упал. Трибуны пустые — это плохо. Возобновить «Рождественскую гонку»? Ну почему бы и не сделать снова? Я только за. Я сейчас в Екатеринбурге активно развиваю программу по мини-биатлону в школах. И все это проходит очень успешно. Рады и дети, и их родители. Это прям в спортивном зале происходит. Сама программа очень популярная. Вот о таких вещах надо говорить», — приводит слова Тихонова «Спорт День за Днем».

28 декабря в немецком Гельзенкирхене состоялась традиционная «Рождественская гонка». Соревнования прошли на стадионе футбольного клуба «Шальке», который вмещает более 62 тысяч человек.