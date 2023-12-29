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Васильев: «Нужно, чтобы в СБР были более расторопны, а не сидели на бюджетных деньгах и ковыряли в носу»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев поделился мнением о том, как вернуть зрительский интерес к биатлону в России.

«Зрительский интерес в России к биатлону, несомненно, снизился. Чтобы его вернуть, нужно придумывать новые форматы гонок. Поскольку все в спорте сейчас переходит в плоскость коммерции и зрелищности, необходимо создавать новые виды программы, которые бы вновь активно привлекали болельщиков. К тому же обязательно нужно проводить соревнования в больших городах, например, в Москве и Питере. Инициатором таких идей вообще должен быть СБР, но у них интереса особого нет. В биатлон нужно привлекать серьезные деньги, а у СБР это совсем не получается, либо они вообще не сильно озабочены всеми этими моментами.

У нас уже есть успешный опыт в организации таких мероприятий, но для этого нужно, чтобы в СБР были более расторопны, а не сидели на бюджетных деньгах и ковыряли в носу. Нужен другой подход. Только после этого к биатлону будет проявлен больший интерес со стороны болельщиков», — приводит слова Васильева Legalbet.

28 декабря в немецком Гельзенкирхене состоялась традиционная «Рождественская гонка». Соревнования прошли на стадионе футбольного клуба «Шальке», который вмещает более 62 тысяч человек.

 
Сборные Норвегии, Франции и&nbsp;Германии на&nbsp;подиуме после масс-старта. «Рождественская гонка» разочаровала. И дело не только в отсутствии российских биатлонистов

 

Источник: Legalbet
Биатлон
Дмитрий Васильев (биатлон)
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