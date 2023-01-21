Поварницын рассказал о причинах ухода из команды Удмуртской Республики

Российский биатлонист Александр Поварницын объяснил «СЭ», почему ушел из команды Удмуртской республики в сборную Тюменской области.

— Твои нынешние успехи совпали со сменой региона — из Удмуртии ты перешел в тюменскую команду. Или это не совпадение?

— Можно это тоже туда приписать. Я уже отмечал, что в Удмуртии на мне лежал большой груз ответственности. Сейчас чувствую, что просто могу выполнять свою работу — и все для меня будет сделано. В Удмуртии для меня тоже очень много делали. Спасибо тем людям, которые мне помогали. Но все-таки ресурсов больше у тюменской команды. В мужском спорте это немаловажно для достижения высоких результатов.

— Груз ответственности в Удмуртии был из-за того, что ты сильнейший биатлонист региона?

— Да, что ты воспитанник этой школы, что за тобой должны тянуться ребята. Плюс от тебя больше всего ожиданий у региональных тренеров. Когда у тебя что-то не получается, они начинают расстраиваться, свой какой-то негатив на тебя немножко выплескивать. Это мне очень не нравилось.

— Ты рассказывал, что при выступлении за Удмуртию у тебя не было патронов на холодную погоду. Что это значит?

— Я долго не мог понять, почему в холодную погоду начинаю промахиваться. Все списывали на меня. А я не понимал, в чем моя ошибка, по технике все правильно делаю. В тюменской команде была возможность отстрелять кучу партий патронов, попробовать другой ствол. Методом этих проб и узнал, что, оказывается, винтовка просто не держит в холод выстрелы, начинает их разбрасывать. Оптимально подобрали оружие и патрон. Теперь все промахи можно списывать только на себя.

— Каких еще ресурсов не хватало?

— Сервису тяжело было закрываться. Понятно, когда в регионе выделяют не много денег на смазки, тяжело бороться с Ханты-Мансийском. Думаю, что в Тюмени дела с этим получше. Сервис-бригада гораздо больше. Как показала практика, на гонках в Рыбинске лыжи работали замечательно. Спасибо, что они держат уровень, позволяющий быть конкурентоспособным, — сказал Поварницын «СЭ».