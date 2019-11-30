Биатлонист сборной России Александр Логинов поделился впечатлениями от смешанной эстафеты на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Логинов бежал последний этап, россияне заняли четвертое место.

— Скомканная подготовка получилась из-за травм, которые я даже не ожидал, что будут. Спина, локоть, — сказал Логинов во флеш-интервью после финиша. — Из-за этого не было контрольных стартов, пришлось развивающую работу форсировать, но получилось достаточно неплохо. Уверен, что в других стартах наберу форму.

Чувствовал, что готов работать, готов терпеть. Для меня была задача — отработать на максимум и сохранить, насколько я понимаю... четвертое место, да.

Лежа удалось уверенно отработать, стоя рисковал. Видел, что третье место уходит.

Хотелось бы провести стабильный сезон. В прошлом получилось регулярно быть в топ-10, топ-15. Немаловажен чемпионат мира, который надо провести хорошо.