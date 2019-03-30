Александр Логинов: "Я весь чемпионат мира бежал с травмой"

Александр Логинов, ставший чемпионом России в гонке преследования, рассказал о том, что стало ключом к победе, и настрое на турнир в Тюмени.

- Четыре промаха мне, конечно, помешали. Но я рад, что сумел выиграть. Решающей стала последняя стрельба, в которой я ошибок не допустил. Это позволило комфортно провести финишный круг, – приводит слова Логинова "Тюменская арена".

- Показалось, что вы немного прихрамывали после финиша?

– Это у меня давно, я весь чемпионат мира бежал с травмой.

– В контактных гонках вы себя уверенно чувствуете?

– У нас их много по ходу сезона. Так что мы должны любить контактные дисциплины и уметь их бегать.

– Уже завтра – масс-старт. Настрой будет серьезный?

– Конечно, мы все бегаем за свои регионы, стараемся показать хороший результат. Это – чемпионат России, тут очень много сильных спортсменов. Поэтому надо в каждом гонке выдавать максимум.