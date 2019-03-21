Александр Логинов: "Выступление на чемпионате мира оцениваю на четверку"

Российский биатлонист Александр Логинов подвел итог своему выступлению на чемпионате мира в Эстерсунде. Напомним, на турнире в Швеции Логинов завоевал серебро в спринтерской гонке и бронзу в эстафете.

– Конечно, я рад двум своим медалям, но чемпионат мира можно оценить на четверку, – приводит слова биатлониста Калашников Медиа. – Потому что все-таки во всех гонках были возможности выступить намного лучше и бороться за медали. Я получил колоссальный опыт, так что надеюсь, что в будущем буду совершать как можно меньше ошибок.

Состояние у меня было вполне хорошее, тем более, что сезон очень длинный получился. Да, конечно были очень длинные перелеты из Америки, но я ни капли не сожалею о том, что туда съездил, это тоже очень хороший опыт для меня был. Там получились хорошие гонки, поэтому своим состоянием я был доволен.