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Сегодня, 14:25

Александр Логинов рассказал о своей форме и проблемах в подготовке

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Александр Логинов.
Фото Андрей Аносов, СБР

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о своем функциональном состоянии после суперспринта на этапе Кубка Содружества в Рязани.

— Никогда не бегал суперспринт, — сказал Логинов. — Сумбурная гонка. Результаты могут быть непредсказуемыми, потому что много решает стрельба, доля везения и естественно нервы. Могу по себе сказать, что стреляю чуть медленнее на данном этапе подготовки. В этом есть проблема. Это мне, наверное, помешало на последнем рубеже.

— Насколько далеко ваша форма от оптимальной?

— Функциональная улучшилась. Потихонечку восстанавливаюсь, потому что была большая просадка в сентябре и октябре. Практически не тренировался вообще из-за проблем со здоровьем. В соревновательный период это сложно возместить без должных тренировок.

По итогам суперспринта Логинов финишировал на 12-м месте. Он допустил 3 промаха и проиграл 24,8 секунды победителю Ивану Тулатину из Белоруссии.

Биатлон
Александр Логинов (биатлон)
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