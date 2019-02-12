Александр Касперович: "Поездка в Северную Америку не мешает подготовке Логинова"

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович​ уверен, что поездка спортсмена на североамериканские этапы Кубка мира не помешает его подготовке к чемпионату мира. Этап в канадском Кэнморе прошел с 7 по 9 февраля, две гонки были сорваны из-за морозов, с 14 по 18 февраля состоится этап в Солт-Лейк-Сити (США). ЧМ пройдет в Эстерсунде с 7 по 17 марта.

– Эта поездка абсолютно не мешает дальнейшей подготовке Александра. Во-первых, будет большой перерыв между стартами, цитирует "Спорт День за Днем" Касперовича. – Логинов занимает второе место в общем зачете Кубка мира. Это во-вторых. Ну а в-третьих, не забывайте, что Логинов приносит очки не только в личную копилку, но и в национальную. Это серьезные вещи! Полная квота на этапы Кубка мира.

Для чего мы тренируемся? Чтобы потом не выступать?! Североамериканские этапы были в нашем плане. Мы рассматривали участие Логинова в одном или двух этапах. Но без смешанных эстафет. В Солт-Лейк-Сити будет слишком насыщенная программа. Я считаю, что здесь нет ничего страшного.

– Мартен Фуркад отказался от поездки в Северную Америку…

– Я не смотрю ни на Фуркада, ни на Бе. У нас своя подготовка. Вы видите, что Фуркад не тот, какой был. Конечно, он силен, но что-то у него не идет. По всей видимости, они с тренером решили уйти в другое направление.

– Перед поездкой Логинова в Северную Америку учитывался финансовый фактор? Все-таки успешное выступление в гонках приносит деньги.

– Александр никогда не ставит во главу угла зарабатывание денег. Это я вам точно могу сказать. Хотя, конечно, деньги – это немаловажный фактор. Профессиональный спорт требует больших затрат. Поэтому призовые – достаточно серьезное подспорье.