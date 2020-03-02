Адвокат российских биатлонисток Зайцевой, Вилухиной и Романовой в CAS Алексей Панич в интервью «СЭ» рассказал о реакции суда на заявление, что подписи Григория Родченкова были фальсифицированы.

— Вы подтверждаете информацию, что CAS дал МОК 24 часа на разъяснение ситуации?

— В отношении того, что сделал CAS, не могу давать комментариев, могу говорить только о стороне российских биатлонисток на этом этапе.

— Есть сожаление, что слушания не публичные? На видео эффект от таких аргументов был бы еще мощнее.

— Действительно, слушания закрыты от прессы, здесь нельзя снимать. Ограничиваемся комментариями.

— Какие-то эмоции вызвало то, что вы уличили МОК в фальсификации?

— Безусловно, это вызвало возмущение с их стороны. Понятно, что когда одна сторона обвиняет другую в фальсификации, это должно как минимум вызвать возмущение. Но мы ждем второго субстантивного ответа МОК, что он нам ответит по существу.

— Вы сказали, что свидетельства Родченкова — ключевые, но, получается, не единственные.

— Не единственные, но в принципе все обвинение выстроено именно вокруг них. В отношении дополнительных доказательств пока не буду распространяться, они есть и именно они в том числе являются предметом обсуждения в рамках судебного разбирательства.

— Российские биатлонистки в первый день выступали?

— Нет. Планируется, что они выступят 3 марта.

Полное интервью с Алексеем Паничем можно прочитать здесь