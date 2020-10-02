Адвокат Алексей Панич: «Версия IBU о допинге у Устюгова смехотворна»

Адвокат Алексей Панич в интервью «СЭ» рассказал, что у российского биатлониста Евгения Устюгова есть шансы на победу по допинговому делу в Спортивном арбитражном суде (CAS).

— Вашим клиентом является еще один титулованный биатлонист Евгений Устюгов. Как оцениваете его шансы выиграть дело в CAS?

— Одно из двух дел Евгения, которое касается повышенного гемоглобина, рассматривается в специально созданном подразделении CAS ADD. Когда будет готово решение, — сказать сложно.

— Есть шансы на победу?

— Мы считаем, что да. Ряд обстоятельств свидетельствует, что повышенный гемоглобин у Евгения наблюдался с давних пор. И продолжает наблюдаться и по сей день. После того, как он завершил карьеру, IBU просили Евгения предоставить анализы. Он согласился, действуя открыто и добросовестно.

Новые тесты показали, что гемоглобин вновь повышен. IBU понимает, что дело разваливается, но продолжает утверждать, что Устюгов принимает запрещенные препараты после окончания карьеры. Прошло уже 3,5 года. Эта версия смехотворна.

— 20 октября CAS рассмотрит другое дело Устюгова?

— Да, в этом деле речь идет про базу данных Московской лаборатории, где якобы отражено возможное применение запрещенного препарата. (Тимур Ганеев)

«IBU утверждает, что Устюгов принимает допинг после окончания карьеры». Как судят россиян