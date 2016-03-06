Восьмикратный олимпийский чемпион, 19-кратный чемпион мира Оле Эйнар Бьорндален не стал отвечать на вопрос о завершении карьеры в этом сезоне. Ранее он говорил, что закончит выступления после ЧМ-2016, который в эти дни проходит в Холменколлене.

- В этом году мне приходилось часто отвечать на этот вопрос, - цитирует ТАСС Бьорндалена. - Сейчас я сосредоточен на домашнем чемпионате мира, на каждой из гонок. Именно так и должно быть.

Теперь моя задача - отлично подготовиться к следующему старту: хорошо стрелять и быть в хорошей форме. Надеюсь, что именно так сейчас и есть.