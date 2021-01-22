Юрий Каминский продолжал верить в Александра даже во время безмедальной серии.

Кубок мира. Мужчины. Индивидуальная гонка

1. Александр Логинов (Россия) — 48.41,8 (0)

2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) — 58,5 (2)

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) — 1.10,6 (2)

Сборная России по биатлону продолжает прогрессировать перед чемпионатом мира. На последнем этапе Кубка мира перед ЧМ в Антхольце сначала сразу три россиянки попали в топ-10, а сегодня Александр Логинов и вовсе одержал победу. Первая в сезоне личная медаль и сразу «золотая» как для себя, так и для всей команды стала большим сюрпризом для болельщиков и многих специалистов, но только не для членов тренерского штаба сборной России. Как сообщил в интервью «СЭ» тренер Юрий Каминский, золото от чемпиона мира — это закономерный успех. В штабе сборной, по словам Юрия не бросались в панику после осенних неудач и терпеливо ожидали неизбежных перемен. Первые результаты работы видны уже сейчас.

Логинов нашел баланс в себе

— Насколько вас лично удивил успех Александра, либо вы ожидали от него такого результата?

— Господи, как может удивить победа чемпиона мира? Тем более в индивидуальных гонках все определяет стрельба. Четыре точные стрельбы — уже почти гарантия успеха. Он отстрелялся на «ноль» и все встало сразу на свои места.

— То есть до этого все проблемы были исключительно в стрельбе?

— Конечно нет, проблемы были не только в стрельбе. Их было много, у всех биатлонистов в какой-то мере были сложности. Мы бегаем в разных условиях, на разных стартах. Сравнивать одну гонку с другой смысла большого нет.

— Тем не менее, в последних гонках у всей сборной можно заметить качественное преображение. За счет чего?

— Какое качественное преображение? У того же Логинова единственное, что можно назвать преображением — это его стрельбу, в стрельбе он преобразился. Гонку пробежал даже чуть хуже ходом, чем, наверное, мог. Но, вероятно, пожертвовав немного лыжным ходом он повысил свою точность, нашел баланс в себе, который нашли сегодня считанные единицы. Это и позволило ему победить. На секундочку, перед нами чемпион мира, так что чему удивляться. Он выступает в свою силу и результат закономерен.

Удивляли поражения Елисеева

— Но ведь результаты идут вверх только у Логинова — приходят в себя и Латыпов, и Елисеев, девушки подтягиваются. Это же общая тенденция?

— Логинов и Елисеев были одними из лучших по стрельбе на всем Кубке мира, они очень хорошие стрелки. Поэтому здесь я не вижу ничего удивительного, что они показывают хорошие результаты. Больше удивляли их поражения. Сейчас им нужно вернуться на свои стрелковые параметры, которые они могут показать. И все будет хорошо.

— Проблемы у Логинова по ходу дистанции на ваш взгляд взбодрили спортсмена? Я про сложности с патроном на рубеже, сломанную палку перед финишем.

— Это его нужно спрашивать, взбодрили они его или нет. Со стороны я ничего не заметил особенного.

Ситуация с гонками без медалей на нас не давила

— Вы готовите спортсменов к такому форс-мажору? Какие советы даете?

— К чему? К сломанной палке? Это бывает довольно часто. Я говорю всегда бежать дальше, не оборачиваться. Секунды какие-то потеряешь, но если замешкаешься, то потеряешь еще больше. Так что нужно бежать дальше, а там уже дадут, помогут. У нас по трассе было расставлено шесть человек, которые всегда могут помочь в случае чего с инвентарем. А вот с патроном приходится разбираться самому, здесь уже мы не в силах что-то решить.

— Это последний этап Кубка мира перед чемпионом мира и наверняка он вселяет оптимизм перед главным стартом сезона?

— Надо сказать мы не очень сильно расстраивались тому, что в начале сезона у нас не все получалось. Не то что не расстраивались, понятное дело что мы были настроены на результат, хотели медалей, побед. Но эта ситуация с гонками без медалей на нас не давила. Мы верили в Сашу, не переставали верить. Как и в других наших ребят. И сейчас продолжаем верить и продолжали бы верить, пусть даже, допустим, Саша сейчас бы не выиграл. То, что он способен побеждать, на что он способен в лучшие дни — это все знают. У него очень высокий уровень, это факт. Поэтому наша задача была просто помочь Саше выйти на свой уровень и все.