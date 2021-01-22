«Скоро итальянская полиция снова навестит сборную России». Реакция соцсетей на эмоциональную победу Логинова

Слезы Александра Логинова отозвались во многих россиянах.

У сборной России наконец личное золото. Спустя год после чемпионата мира в Антерсельве, где Логинов выиграл спринт, он же и здесь же принес России первую личную золотую медаль Кубка мира-2020/21. Несколько дней назад Александр потерял отца, поэтому после победы из глаз нашего лучшего биатлониста текли слезы. Драматичный момент сезона широко обсуждался в соцсетях, как и вопросы журналистов «Матч ТВ» после гонки.

svetlana.nesterovaaaa: Саша лучший, как всегда! Его слезы — наши слезы, я горло сорвала. Уважаю, всегда верила. Но один минус — нашим журналистам... Зачем спрашивать парня о трагедии, когда и так видно, что у него эмоции?

tatiboriisova: Человек невероятного чувства такта и силы воли. И слёз не стыдно ни капли!!!

А вот так в России болеют:

tatianabaranova3740: Бабушка активно плевалась на чужие мишени и крестила мишень Логинова.

Александр не очень активно ведет соцсети и в принципе закрытый человек. Последний пост в его Instagram датирован 25 декабря 2019 года, но это не помешало болельщикам устроить массовое нашествие на его страницу с благодарностями и сопереживаниями в связи с трагедией.

zavludmilaa: С победой, Александр! Мы верили и дождались! Спасибо!!! Радость со слезами на глазах! Сопереживаем и поддерживаем! Сколько было неприятных моментов, но выстоял! Русский дух не сломать!!! Гордимся!

Комментаторы «СЭ» на эйфории добавляют немного от теории заговора и празднуют завершение «эпохи астматиков».

Остров Заячий: Ну что ж, астматики всех стран почувствовали, как без пшикалок в легкие трудно бежать. Ковид вскрывает допинговые нарывы скандинавских стран. Что теперь, вернее, какую болезнь будем растить в медкартах юниоров в лыжах и биатлоне? Накрылся крекинг-процесс астматических чемпионов.

Анатолий Никитович: Это очень важная победа, потому что она состоялась непосредственно перед чемпионатом мира. Какими бы норвежцы ни были улыбчиво-самонадеянными, но очко, как говорится, и у них не железное — психовать будут. А против психа фармацевтика бессильна — не будут же им колоть галоперидол.

Другие напоминают общий расклад сил и то, насколько победа Логинова мизерна на фоне успехов соперников.

Михаил Пронькин: 39 гонок без личного подиума было и 42 без личных побед. Теперь в сезоне 2 подиума и 2 победы (всего, и личных, и эстафетных). У Норвегии соответственно 20 побед и 45 подиумов.

Третьи ждут итальянскую полицию. Она, напомним, в прошлом году устроила обыск Логинова прямо во время чемпионата мира.

Анвар Дустов: Думаю, скоро итальянская полиция опять навестит российскую команду. Кстати, они еще не вернули ноутбук Логинова!

KlimA: Кстати, перед ЧМ ждите нападков (Орфография сохранена. — Прим. «СЭ») от норгов, французов и Самуэльсона в адрес Логинова.

Впрочем, некоторые комментаторы все равно отметили невысокую скорость россиянина и то, что победа стала возможна благодаря ошибкам конкурентов. Правда, не совсем понятно, кто им мешал стрелять чисто, как Логинову. Не будем забывать, что Александр еще и доезжал на одной палке.

Владимир Горницкий: Победить в гонке с 19-м результатом на лыжне — это маленькое чудо. А чудеса случаются не часто. Моя бабушка говорила: «Раз в год даже самоварная труба стреляет». А Логинов раз в год стреляет без промаха.

Бен Ричардс: Сегодня наконец-то все сошлось на 100% — промазали несколько раз вообще все. С форой в 2 минуты (примерно 5,5 штрафного круга) наши вполне конкурентоспособны в борьбе за золото, правда, такое бывает раз в 50 гонок. Но это неважно, сегодня Логинов был сильнее всех, это неоспоримо. Поздравляю его и всех с заслуженной победой!

Но не отметить стратегическое мышление Александра тоже нельзя.

Инок: Выходит, что Логинов принял правильное решение о пропуске масс-старта в воскресенье.

Общее же настроение в русском сегменте соцсетей — «Дождались!» и «Наконец-то!». Осталось понять одно — единично ли сегодняшнее событие или это начало золотой серии.

Alexander Ponomarev: Ну наконец-то! Свершилось диво... Одно плохо — теперь золота опять долго ждать придется — лимит выбран. Хотя буду БЕСКОНЕЧНО РАД, если я ошибся и карта с победами — безлимитная!