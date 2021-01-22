Логинов победил, несмотря на сломанную палку. И заплакал на пьедестале

Лидер сборной России одержал первую победу в сезоне, с идеальной стрельбой став лучшим в индивидуальной гонке в Антерсельве.

Кубок мира

Мужчины. Индивидуальная гонка

1. Александр Логинов (Россия) — 48.41,8 (0)

2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) — 58,5 (2)

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) — 1:10,6 (2)

4. Лукас Хофер (Италия) — 1.10,7 (0)

5. Антон Дудченко (Украина) — 1.10,9 (0)

6. Мартин Понсилуома (Швеция) — 1.18,1 (2)...

14. Евгений Гараничев (Россия) — 2.11,2 (2)...

50. Эдуард Латыпов (Россия) — 4.37,9 (4)

51. Антон Бабиков (Россия) — 4.57,6 (3)...

65. Кирилл Стрельцов (Россия) — 6.05,7 (5)...

91. Илья Гаврилов (Россия) — 10.47,4 (5)

Это действительно победа вопреки любым обстоятельствам. Трагедия в семье, невнятная форма по ходу всего сезона, странный пропуск масс-старта — для триумфа Логинова в этот раз, казалось, не было вообще никаких предпосылок. Плюс неполадки с гильзой на первой стрельбе и сломанная палка после заключительной «стойки».

Александр Логинов. Фото AFP

Представьте себе состояние Александра: вы впервые за год претендуете на победу, стреляете чисто все четыре рубежа, рветесь на трассу, и тут — падаете на ровном месте и ломаете палку! А передать новую прямо на стадионе тренеры не могут, им запрещено там появляться. Что вообще может быть обиднее? Но Саша сдюжил и тут.

— Справился со стрельбой, а в индивидуальной гонке, где все бегут быстро и стреляют точно, нужно работать только на «ноль», — сказал Логинов сразу после финиша в интервью «Матч-ТВ». — Сломанная палка? При выходе с рубежа подходил кто-то из спортсменов, я зацепился за собственную палку, упал и сломал ее. Метров 200 прошел с одной палкой. На маленьком подъемчике тренеры мне передали новую. Сама палка несильно помешала, скорее меня выбило падение. На нем я очень сильно сбил дыхание и после этого буквально воткнулся в подъем. Это немного подкосило на финишном круге. Но в любом случае я поборолся.

«Метров 200 бежал с одной палкой»

Логинов в индивидуалке наглядно продемонстрировал, что отличает биатлониста экстра-класса. Даже не в лучших кондициях такие люди умеют выжать из себя максимум, при этом объективно оценивая собственные возможности. Собственно, в таком же стиле ровно год назад Александр выиграл здесь же и две личные медали чемпионата мира — золото и бронзу. Символично, что за весь этот год никто кроме Логинова у нас на подиум личных гонок больше и не поднимался.

Александр со старта довольно сдержанно шел по лыжне, позволив Йоханнесу Бе отыграть 30-секундный разрыв между ними на старте уже ко второму кругу. И вплоть до заключительного рубежа казалось, что нереальная скорость Бе-младшего все-таки возьмет верх над ювелирной точностью россиянина. Даже с двумя «лишними» минутами штрафа норвежец имел все шансы обойти Логинова.

Но последняя «стойка» расставила всех по местам. Логинов сделал «ноль» и даже падение и сломанная палка стоили ему куда меньше штрафной минуты. А Бе настрелял аж две минуты штрафа — это слишком много даже для него. И пусть на лыжне Йоханнес в итоге выиграл у Логинова две с лишним минуты, конкретно в индивидуалке кого это волнует? Главное, что Александр — первый, а Йоханнес — только восьмой.

«It was a hard season for me, I couldn't find my best shape for a long time» — but today he did.



Alexander Loginov gets his first win since the sprint at the World Championships in @biathlonantholz in February 2020. #ANT21 pic.twitter.com/qdGcMzy3vu — IBU World Cup (@IBU_WC) January 22, 2021

Интрига с эстафетой

Из остальных россиян записать гонку себе в актив может разве что Евгений Гараничев. С двумя промахами ветеран стал 11-м, что для него лучший результат в сезоне. Об остальных лучше промолчать: Латыпов и Бабиков 47-й и 48-й соответственно, Кирилл Стрельцов — 61-й, а дебютант Илья Гаврилов аж 91-й.

Учитывая, что уже в воскресенье предстоит эстафетная гонка, тренерам есть над чем поломать голову. Вероятно, подключится Матвей Елисеев, который совершенно справедливо пропустил индивидуалку ради лишнего дня отдыха. Наверняка побежит и Эдуард Латыпов, но вот вопрос — на последнем ли этапе? Или право финишировать все-таки заслужил Логинов, и с прицелом на чемпионат мира стоит попробовать его на четвертом этапе?

Еще одна интрига: поставят ли в эстафету Гараничева? Традиционно он не считается эстафетным бойцом, но результатом в индивидуалке однозначно заслужил право бежать. Тем более, непохоже, что Стрельцов в хорошей форме. В общем, победную серию Логинова хочется продолжить. И если все сделать правильно, в эстафете такой шанс у нас будет.

На пьедестале на глазах Логинова были слезы. И это, учитывая насколько сдержан Александр в любых проявлениях эмоций, действительно дорогого стоит.