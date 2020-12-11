Миронова не попала в гонку преследования. Исторический провал российской сборной

Белоруска Динара Алимбекова выиграла спринт в Хохфильцене. Россиянка Тамара Воронина финишировала на 93-м месте.

Этап Кубока мира. Женщины. Спринт

1. Динара Алимбекова (Белоруссия) — 20.12,3 (0 шт. кругов)

2. Тирил Экхофф (Норвегия) — отставание 8,5 (1)

3. Франциска Пройсс (Германия) — 9,9 (1)

4. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 16,9 (1)

5. Маркета Давидова (Чехия) — 19,4 (1)

6. Жюли Симон (Франция) — 20,1 (2)...

18. Ульяна Кайшева (Россия) — 50,4 (1)...

23. Ирина Казакевич (Россия) — 1.04,8 (1)...

31. Лариса Куклина (Россия) — 1.18,4 (1)...

51. Евгения Павлова (Россия) — 1.50,9 (3)...

73. Светлана Миронова (Россия) — 2.24,8 (4)...

93. Тамара Воронина (Россия) — 3.21,1 (4)

Сказать, что от россиянок ждали медали в спринте, было бы лукавством. Наши в этом сезоне еще ни разу не попадали даже в топ-8. Сравните с белоруской Динарой Алимбековой, которая ни в одной из личных гонок из восьмерки не выпадала. Закономерно, что в Хохфильцене белоруска выиграла, а наши снова остались за пределами цветочной церемонии. Вопрос только, почему так?

Антирекорд Тамары Ворониной

Алимбековой еще нет 25-ти, и до нынешнего сезона главным ее успехом был титул олимпийской чемпионки Пхенчхана-2018 в эстафете. Но там зажигали Дарья Домрачева и Надежда Скардино, а главной заслугой Динары стал тот факт, что она ровно прошла свой этап и не похоронила все шансы.

Но вот прошли два года, и Алимбекова доросла до своей первой кубковой победы. Причем победы именно не случайной, а абсолютно заслуженной и закономерной. По скорости Алимбекова сейчас — одна из лучших в мире, по стрельбе — давно таковой была. Логичный прогресс перспективной молодой спортсменки. Жаль, что в нашей команде таких не нашлось.

Примерно ровесницы Алимбековой Светлана Миронова и Тамара Воронина, страшно сказать, не попали в гонку преследования. Причем Воронина установила своеобразный антирекорд: сначала в Контиолахти сошла с гонки преследования, потому что ее обогнали на круг. А теперь завершила гонку на 93-м месте с четырьмя промахами. Так низко наших давно не было, если вообще подобное когда-то случалось. «Нужно искать в протоколе на коленках», как говорит Виктория Сливко, которая пока что восстанавливается дома после коронавируса.

Не попала в гонку преследования и Светлана Миронова — номинальный лидер команды. У нее тоже четыре промаха, и в протоколе она всего на 20 мест выше Ворониной. Настоящая катастрофа, причем более или менее у всей команды. Ни одна из шести россиянок не смогла отработать в спринте на «ноль»! Даже у признанного снайпера Евгении Павловой — три промаха, у Ларисы Куклиной — один... И пусть Павлова с Куклиной преследование побегут, но их участие будет скорее номинальным. Выбраться на цветочную церемонию с 30-50-х мест нереально.

Миронова: грубых ошибок не допустила

— Я не допустила ни одной грубой ошибки, но, к сожалению, были промахи, — сказала Миронова в интервью «Матч ТВ». — Это не ошибка в подходе, наверное, нужно было просто сделать поправку перед началом стрельбы. Перед стартом мне сказали сделать поправку на один щелчок, но этого оказалось мало. Это, конечно, фиаско, но ничего прям такого не произошло.

Из высказываний российских биатлонисток уже можно собирать коллекцию мемов. «В команде мне некомфортно», — сказала Евгения Павлова. «Не ставлю перед собой особых целей» — цитата из Ульяны Кайшевой. Теперь вот Светлана Миронова, с четырьмя промахами и 73-м местом: «Не допустила ни одной грубой ошибки».

Даже Дмитрий Губерниев на эти слова не реагирует. Хотя в иные времена наверняка не пропустил бы такой перл. Но тут велик риск, что скоро вся женская команда обидится и перестанет общаться с телевизионщиками. Потому что неоднозначные высказывания там — почти у всех, а результаты, за которые можно похвалить, — почти ни у кого.

В пятницу относительно светлым пятном стали разве что Ульяна Кайшева и Ирина Казакевич. Место в топ-25, по крайней мере, не провал. Пусть эта рекордная гонка (уже 28 гонок без медалей на Кубке мира подряд для России!) запомнится хоть чем-то хорошим.