Йоханнес Бе начал биатлонный Кубок мира с поражения. Великолепный норвежец даст соперникам шанс?

Стартовый этап в Эстерсунде начался с сенсаций и рекордной плотности результатов.

Кубок мира. Первый этап. Эстерсунд, Швеция

Сингл-микст. 1. Швеция (Себастьян Самуэльссон, Ханна Эберг) — 37.46,9 (0+8). 2. Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Юни Арнеклейв) — 13,8 (0+6). 3. Франция (Фабьен Клод, Жюлия Симон (Франция) — 42,2 (2+12).

Смешанная эстафета. 1. Франция (Кентен Фийон-Майе, Эмильен Жаклен, Жюстин Брезаз-Буше, Лу Жанмонно) — 1:09.09,9 (1+5). 2. Норвегия (Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Каролине Кноттен, Ингрид Ланмарк Тандревольд) — 15,7 (0+7). 3. Италия (Дидье Бьона, Томмазо Джакомель, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци) — 39,7 (1+9)

Индивидуальная гонка. Женщины. 1. Лиза Виттоцци (Италия) — 44.03,9 (1). 2. Франциска Пройс (Германия) — 0,1 (0). 3. Ванесса Фойгт (Германия) — 10,1 (0)

Индивидуальная гонка. Мужчины. 1. Роман Реес (Германия) — 51.27,2 (1). 2. Юстус Штрелов (Германия) — 12,1 (1). 3. Йоханнес Бе (Норвегия) — 25,0 (2).

Кубок мира по биатлону нетривиально стартовал в шведском Эстерсунде. Норвежцы и их лидер Йоханнес Бе, к удивлению многих, остались без побед как в эстафетах (смешанная, сингл-микст), так и в личных индивидуальных гонках, зато хороши были немцы. А индивидуальная гонка у женщин и вовсе стала рекордной — никогда прежде победительницу и второго призера не разделяло на финише 0,1 секунды.

Скорость пока не та

Прошлый сезон для Бе-младшего (старший брат Тарьей Бе также является звездным биатлонистом), напомним, стал просто выдающимся. Йоханнес провел с учетом чемпионата мира 23 личные гонки, победив в 19 из них. Причем непосредственно в соревнованиях Кубка мира вообще выиграл 11 гонок подряд, в которых принял участие. Правда, два старта он тогда пропустил — и как раз в Эстерсунде. В начале марта 2023-го они вместе с братом вынуждены были сделать небольшой перерыв из-за положительных тестов на коронавирус. Но в целом Йоханнес провел сезон-2022/23 на фантастическом уровне — невиданном доселе в мировом биатлоне.

Конечно же, многие ждут, что Бе, отпраздновавший в мае 30-летний юбилей, продолжит доминировать и в новом сезоне. Что ж, может, и продолжит, но первый блин в Швеции у него вышел комом. Хотя нельзя сказать, что он не предупреждал.

«Моя цель — выиграть общий зачет Кубка мира. Думаю, это выполнимо, но при этом предстоящий зимний сезон будет не столь успешен, как прошлый. Готовлюсь к тому, что мне, вероятно, придется чуть больше стараться. И побеждать не столь часто, как в сезоне-2022/23», — рассказывал Йоханнес TV2 в сентябре.

В прошлом сезоне Бе разрывал всех на лыжне, позволяя себе порой совершать «бесплатные» промахи. Но на сей раз, несмотря всего на два промаха в индивидуальной гонке и две минуты штрафа, он не смог финишировать первым, ограничившись только третьим местом. Дело в том, что норвежец отнюдь не был быстрейшим на лыжне, а только третьим, причем уступил 34 секунды ходом на лыжне шведу Себастьяну Самуэльссону. Как следствие, он проиграл двух немцам — победитель Роман Реес и второй призер немец Юстус Штрелов промазали лишь по разу.

Йоханнес Бе. Фото Global Look Press

Шутки про деньги

После финиша Йоханнес в эфире NRK признал, что ему третье место совсем не понравилось, объяснив свою неудачу недостатком собранности на протяжении всей гонки. Кстати, в смешанной эстафете он также остался без победы — сборная Норвегии с ним в составе проиграла 15 секунд французам и финишировала второй. Правда, сам Бе-младший показал на своем этапе лучший ход. Так что драматизировать результаты Йоханнеса в первых гонках в Эстерсунде, конечно, не стоит — в ближайший уик-энд там же, в Швеции, в более любимых спринте и гонке преследования он вполне способен вернуть себе лидирующие позиции. Тем не менее варианты возможны, ведь по скорости Йоханнес на старте сезона явно уступает себе прошлогоднему.

Кстати, после смешанной эстафеты произошел любопытный эпизод. Трехкратный олимпийский чемпион из Франции Кентен Фийон-Майе прямо на подиуме сказал норвежцам: «Спасибо за деньги!», намекая на разницу призовых в 6000 евро (26 000 за первое место против 20 000 за второе). Норвежская пресса сразу же представила француза зацикленным на деньгах спортсменом. В игру включились и норвежские спортсменки, давшие понять, что мужчины-биатлонисты вообще больше внимания уделяют материальной составляющей.

Но сам Фийон Майе заверил, что он просто пошутил, да и норвежские биатлонисты отнеслись к его денежным высказываниям нормально. Так, Тарьей Бе не без юмора признал: «Да, мы больше думаем о деньгах, «управлении» акциями, строительстве коттеджей. Дамы более спокойные в этом плане. Вне биатлона они заняты своими привычными делами, например оформлением рождественских подарков».

Зато на трассе биатлонистки сражаются отчаянно. Что и показала индивидуальная гонка, по итогам которой итальянка Лиза Витоцци опередила на финише немку Франциску Пройс на одну десятую секунды! Раньше самым минимальным разрывом в индивидуальных гонках между первым и вторым местами было 0,3 секунды в сезоне-1996/97 между австрийцем Людвигом Гредлером и немцем Рикко Гроссом, в не столь отдаленном прошлом тренировавшим сборную России. Но сейчас наши биатлонисты, как, впрочем, и белорусы, от гонок Кубка мира, напомним, отстранены.