Что вы творите?! Россия победила в эстафете даже без Латыпова!

Очень позитивные новости перед Олимпиадой.

Биатлон

Кубок мира в Рупольдинге (Германия)

Мужчины, Эстафета (4 х 7,5 км)

1. Россия — 01:11.06,1 (0 шт. кругов + 4 доп.патрона)

2. Германия — отставание 7,0 (0+2)

3. Белоруссия — 23,0 (0+6)

4. Италия — 53,7 (0+5)

5. Франция — 1.15,0 (1+10)

6. Украина — 1.44,9 (0+6)

Начало эстафеты получилось улетным. Французы — штрафной круг. У норвежцев и шведов вообще курьез: Фемлинг расстрелял мишени Андерсена (кстати, с промахами), и бедный «викинг» просто завис на рубеже, не понимая, что ему теперь делать. Пока разобрался — утекло море времени.

Наш Халили неудачами фаворитов воспользовался отменно. У Карима ноль промахов и третий ход. Он финишировал в четверке лидеров — с итальянцем, американцем и белорусом. Соперники, с которыми нашим разбираться по силам.

Главный прорыв следующего этапа совершил Эмильен Жакелен. С 14-го места он переместился в группу лидеров! Второй номер Кубка мира, что сказать?

Наш Даниил Серохвостов тоже не подкачал. На «лежке» он взял два доппатрона, зато собрался на «стойке». А потом терпел на третьем круге, не отпустив на нем никого, в том числе Жакелена. Самый молодой россиянин в нынешнем Кубке мира в порядке, и вряд ли у кого-то есть сомнения, что он не только поедет на Олимпийские игры, но и выступит там в эстафете. Даниил — парень с характером.

Французы готовят новую звезду

Нет никаких проблем с бойцовскими качествами и у Логинова. После «лежки» на третьем этапе протокол выглядел шикарно: Россия — первая, Белоруссия — вторая, Украина — третья. Славянский базар! Итальянцы отвалились, но это было предсказуемо — у них третий этап самый слабый. А у французов чуть подсел 20-летний Эрик Перро. Кстати, советую обратить на него внимание. Накануне гонки общались с журналистами L'Equipe.

— Скорее всего, Эрик поедет в Пекин, — заверили они. — Шестым номером. Вне зависимости от того, как выступит сегодня. У нас пока никто не обращает внимания на результат, ему только 20 лет. На первых двух этапах он был где-то в пятом десятке в спринте, в Анси — 68-й, в Оберхофе — 74-й. Никого это не волнует, парень набирается опыта. Вы заметили, что здесь, в Рупольдинге, он стал восьмым в спринте? Даже Мартен Фуркад в его возрасте не мог этим похвастаться. Эрик быстро прогрессирует, глядя на Кентена и Жакелена. Тренеры на него очень надеются. Кто знает, может, он выстрелит уже в Пекине.

Перро на «стойке» промазал еще трижды. И пока юный талант набивал шишки, Логинов ковал России победу. Александр дважды ошибся на «стойке», но это не помешало ему сохранить первую позицию.

Чудо Цветкова

На четвертом этапе за Россию сражался Цветков. Его путь вообще восхищает. Он начинал сезон с Кубка страны. Еще в конце декабря никто не мог сказать наверняка, что Максима вытащат с Кубка IBU на Кубок мира, а он за два этапа не просто закрепился в основе, но и дорос до финишера в эстафете. Причем не сказать, что у нас убегающая четверка — когда ставка делается на убойное начало в надежде дотерпеть. Максим был хорош в Оберхофе, и он же показал лучший в команде результат в спринте в Рупольдинге. При этом остался недоволен собой.

— Лучший из наших? — усмехался он. — Да бросьте вы. Если бы все мы были в десятке и я был бы лучшим, это одна история. А так я проиграл 20 спортсменам. И нам нужна шестая квота. Радоваться нечему.

Сегодня Максим был просто великолепен. Он заставил всех понервничать, когда чуть не опоздал на старт, но на дистанции снял все вопросы. Убегал Цветков вместе с Антоном Смольским. Здесь, в Рупольдинге, белорус был третьим в спринте, да и в общем зачете входит в топ-10 — а это очень солидно. Однако на «лежке» подопечный нашего Андрея Падина не справился с давлением. В отличие от россиянина. Который был идеален как на первом рубеже, так и потом на втором.

А еще Цветков шикарно отработал тактически, не подпустив на последнем круге Филиппа Наврата, которого тренеры гнали по домашней трассе как в последний раз.

Победа!

Такая обнадеживающая в преддверии Олимпиады. Очевидно, кстати, что сегодняшняя четверка плюс Эдуард Латыпов и есть наш состав на Пекин-2022. И как же жаль, что наша команда провалилась в спринте. Не будь этой неудачи, с учетом победы в эстафете Россия точно получила бы максимальную квоту на Игры.