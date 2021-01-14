У России всего две спортсменки в масс-старте. Очередной провал на Кубке мира

В спринте наши девушки даже не попали в топ-15, Миронова не смогла бы бороться за медали даже при чистой стрельбе

Кубок мира. Женщины

Спринт

1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 22.33,8 (1)

2. Доротея Вирер (Италия) — 9,3 (0)

3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 12,6 (0)...

19. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.11,5 (1)...

21. Светлана Миронова (Россия) — 1.14,3 (2)...

41. Лариса Куклина (Россия) — 1.49,6 (2)...

43. Евгения Павлова (Россия) — 1.50,7 (2)...

50. Екатерина Носкова (Россия) — 1.59,0 (3)...

72. Ирина Казакевич (Россия) — 2.54,2 (5)

Перед стартом женского спринта шестого этапа Кубка мира у болельщиков сборной России были надежды, что наши девушки смогут побороться за медали. Неделю назад в том же Оберхофе Евгения Павлова стала первой российской биатлонисткой, попавшей «в цветы» (6-е место) в личной гонке сезона-2020/21, а на следующий день Светлана Миронова стала четвертой в пасьюте. Да, в 28 секундах от бронзы, которую взяла Лиза Тереза Хаузер, но свет в конце биатлонной безнадеги появился. А уже в следующей гонке — смешанной эстафете — у нас было золото, которое во многом команде принесли Эдуард Латыпов и Миронова. Причем подопечная Михаила Шашилова не только показала крейсерскую скорость, но дважды отстреляла на ноль.

Накопилась усталость

В спринте Светлана стартовала только 71-й. До этого в борьбу вступили Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ирина Казакевич и Ульяна Кайшева. Увы, но для первой трех гонка совсем не сложилась. Куклина не смогла объяснить, почему в этом сезоне у нее такой слабый ход на лыжне. По мнению 30-летней спортсменки, возможно, причины в неправильной летней подготовке, которую она проходила в составе сборной... Павлова сказала, что накопилась усталость и, возможно, какие-то гонки в ближайшее время придется пропустить. Все-таки два промаха в спринте для признанного снайпера — это очень много. Да и ход был откровенно слабее, чем неделю назад.

Ирина Казакевич неплохо прошла первый круг, но подошла ко второй стрельбе на слишком высоком пульсе. Ни одной закрытой мишени. Тренеру по стрельбе Алексею Волкову осталось только покачать головой, а Михаилу Шашилову посетовать на волнение. В оправдание 23-летней спортсменки можно привести тот факт, что недавно она перенесла простуду. Кайшева допустила один промах, в целом прошла дистанцию на своем стабильном уровне. Увы, но пока это только 19-е место.

Кто бы мог подумать, что это будет лучший результат для нашей сборной. Лидер сборной Миронова показала приличную скорость (шла десятой перед вторым огневым рубежом), но два штрафных круга на «стойке» откинули уроженку Томской области в третью десятку. Огорчает, что даже если бы Светлана не допустила промахов, то она бы боролось только за «цветы», но не за медали.

Широкий круг претенденток

Единственной по-настоящему радостной новостью стало 50-е место Екатерины Носковой —неплохо для дебюта на Кубке мира. Грустная новость заключается в том, что всего две российские спортсменки отобрались в масс-старт. Это Ульяна Кайшева и Светлана Миронова.

Побеждать в личных гонкам мы пока можем только на Кубке IBU. Причем даже занимать весь подиум в Арбере. Золото у Татьяны Акимовой, серебро у Валерии Васнецовой, бронза у Анастасии Шевченко. Правда, никакой ротации состава не будет. На 7-м этапе в Антерсельве, если не будет никаких форс-мажоров, у нас выступит тот же состав. А вот перед чемпионатом мира тренеры смогут сделать выбор из более широкого круга претенденток.

Если вернуться к спринту, то норвежка Тириль Экхофф смогла уверенно победить даже с одним промахом. Второй с отставание в 9,3 секунды стала обладательница двух Больших хрустальных глобусов итальянка Доротея Вирер, третьей — Лиза Тереза Хаузер из Австрии. Нам же остается надеяться на эстафетные гонки.

Составы наших сборных на эстафетные гонки

Женщины: Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Лариса Куклина

Мужчины: Кирилл Стрельцов, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов