Четвертый по скорости норвежец быстрее Логинова. У Александра проблемы с ходом

Йоханнес Бе вернул себе желтую майку лидера Кубка мира и вряд ли расстанется с ней до конца сезона

Кубок мира. Первый этап в Контиолахти. Мужчины. Спринт

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 23.53,0 (0 промахов)

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — отставание 44,1 (1)

3. Мартин Понсилуома (Швеция) — 47,9 (1)

4. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) — 51,9 (1)

5. Яков Фак (Словения) — 53,1 (0)

6. Кантен Фийон Майе (Франция) — 1.01,3 (0)...

12. Александр Логинов (Россия) — 1.12,8 (1)...

14. Матвей Елисеев (Россия) — 1.18,6 (1)...

20. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.31,4 (1)...

36. Семен Сучилов (Россия) — 2.22,6 (1)...

62. Петр Пащенко (Россия) — 3.08,0 (2).

Мужской спринт особых поводов радости России не подарил. Локальные — да. Эдуард Латыпов, например, в тройке лидеров по итогам половины дистанции, а Матвей Елисеев наконец здорово пробежал последний круг, на котором стабильно «умирал» все прошлые сезоны. Однако на фоне остальных все это достаточно скромно.

Quite a number of clean shooting performances today — including Johannes Thingnes Boe who has got a sizeable lead over the field right now. Will it be victory number 49 for the @NSSF_Biathlon star? ?#KON20 @KlahtiBiathlon



Find out on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/Uct3kS7qke — IBU World Cup (@IBU_WC) November 29, 2020

Норвежцы мажут и быстро бегут

Йоханнеса Бе в расчет не берем, это особенная и недостижимая для биатлонистов всего мира величина. Вот шведы. Ладно Самуэльссон, мы знаем, что этот может. Но 25-летний Понсилуома, имя которого большинству фанатов ни о чем не говорит, с промахом забирается на пьедестал. А Йеспер Нелин, как и Себастьян с Мартином, бежит быстрее всей сборной России. Представляете, даже третий номер Швеции на лыжне прямо сейчас сильнее, чем лучший из наших?

В итоговой пятерке 33-летний Яков Фак. Француз Жакелен в топ-8, несмотря на два промаха. Норвежцы много мазали, но были очень быстры. Лучшие по скорости — Йоханнес, Тарьей Бе и Дале. Рано или поздно последние двое тоже начнут попадать — и тогда догнать их будет просто нереально.

Через недельку будет полегче?

Елисеев и Латыпов, к слову, выглядели на лыжне достойно. Оба в двадцатке по скорости, причем пробежали в одни ноги с Логиновым. Для Матвея и особенно Эдуарда это вполне неплохо. Но вот от Александра, который не раз по чистому ходу бывал в тройке по итогам гонок, все ждут явно большего. Быстрее нашего чемпиона мира сегодня были не только три шведа, но и четыре норвежца, белорус Бочарников и, например, возрастной Фак.

Let's give a big round of applause to the Top 6 men of today's sprint. ??



Don't forget to join us in just a little while for the women's sprint — LIVE on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/m37OcCFK43 — IBU World Cup (@IBU_WC) November 29, 2020

— Надеюсь, через недельку будет полегче, — сообщил Логинов «Матч ТВ» после финиша. — Сегодня была только вторая развивающая работа для меня, скорости пока не хватает, потому что не успел ее набрать. Это не я так хотел, просто не получилось провести контрольные тренировки.

Что ж, ждем следующего этапа и надеемся на положительную динамику. Потому что без топ-скоростей ловить в современном биатлоне нечего.