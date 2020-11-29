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Четвертый по скорости норвежец быстрее Логинова. У Александра проблемы с ходом

Владимир Иванов
Владимир Иванов
Обозреватель
29 ноября 2020, 14:20
Александр Логинов. Фото Reuters
Александр Логинов. Фото Reuters
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Йоханнес Бе вернул себе желтую майку лидера Кубка мира и вряд ли расстанется с ней до конца сезона

Кубок мира. Первый этап в Контиолахти. Мужчины. Спринт
1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 23.53,0 (0 промахов)
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — отставание 44,1 (1)
3. Мартин Понсилуома (Швеция) — 47,9 (1)
4. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) — 51,9 (1)
5. Яков Фак (Словения) — 53,1 (0)
6. Кантен Фийон Майе (Франция) — 1.01,3 (0)...
12. Александр Логинов (Россия) — 1.12,8 (1)...
14. Матвей Елисеев (Россия) — 1.18,6 (1)...
20. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.31,4 (1)...
36. Семен Сучилов (Россия) — 2.22,6 (1)...
62. Петр Пащенко (Россия) — 3.08,0 (2).

Мужской спринт особых поводов радости России не подарил. Локальные — да. Эдуард Латыпов, например, в тройке лидеров по итогам половины дистанции, а Матвей Елисеев наконец здорово пробежал последний круг, на котором стабильно «умирал» все прошлые сезоны. Однако на фоне остальных все это достаточно скромно.

Норвежцы мажут и быстро бегут

Йоханнеса Бе в расчет не берем, это особенная и недостижимая для биатлонистов всего мира величина. Вот шведы. Ладно Самуэльссон, мы знаем, что этот может. Но 25-летний Понсилуома, имя которого большинству фанатов ни о чем не говорит, с промахом забирается на пьедестал. А Йеспер Нелин, как и Себастьян с Мартином, бежит быстрее всей сборной России. Представляете, даже третий номер Швеции на лыжне прямо сейчас сильнее, чем лучший из наших?

В итоговой пятерке 33-летний Яков Фак. Француз Жакелен в топ-8, несмотря на два промаха. Норвежцы много мазали, но были очень быстры. Лучшие по скорости — Йоханнес, Тарьей Бе и Дале. Рано или поздно последние двое тоже начнут попадать — и тогда догнать их будет просто нереально.

Через недельку будет полегче?

Елисеев и Латыпов, к слову, выглядели на лыжне достойно. Оба в двадцатке по скорости, причем пробежали в одни ноги с Логиновым. Для Матвея и особенно Эдуарда это вполне неплохо. Но вот от Александра, который не раз по чистому ходу бывал в тройке по итогам гонок, все ждут явно большего. Быстрее нашего чемпиона мира сегодня были не только три шведа, но и четыре норвежца, белорус Бочарников и, например, возрастной Фак.

— Надеюсь, через недельку будет полегче, — сообщил Логинов «Матч ТВ» после финиша. — Сегодня была только вторая развивающая работа для меня, скорости пока не хватает, потому что не успел ее набрать. Это не я так хотел, просто не получилось провести контрольные тренировки.

Что ж, ждем следующего этапа и надеемся на положительную динамику. Потому что без топ-скоростей ловить в современном биатлоне нечего.

Кубок мира по биатлону

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