Лучшая гонка женской сборной в сезоне: три человека попали в десятку!

В индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антерсельве Евгения Павлова была шестой, Светлана Миронова — седьмой, а Ульяна Кайшева — девятой

Кубок мира. Женщины

Индивидуальная гонка

1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 42.29,3 (1)

2. Юлия Джима (Украина) — 43,7 (0)

3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 1.04,0 (1)

4. Доротея Вирер (Италия) — 1.15,1 (2)

5. Янина Хеттих (Германия) — 1.23,9 (1)

6. Евгения Павлова (Россия) — 1.49,1 (2)

7. Светлана Миронова (Россия) — 1.51,3 (2)

9. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.55,6 (2)

14. Лариса Куклина (Россия) — 2.46,0 (1)

54. Татьяна Акимова (Россия) — 5.39,6 (5)

65. Ирина Казакевич (Россия) — 6.41,4 (6)

Эта гонка для российской сборной с самого начала была похожа на чудо. Представляете, в лидерах после заключительной стрельбы держались сразу две россиянки — Евгения Павлова и Лариса Куклина! Те самые девушки, которым больше всего досталось в медиаполе после предыдущего этапа в Оберхофе. Те самые, кто больше всех жаловался: Павлова — на усталость, а Куклина — просто на недостаточную готовность. И вот прошла всего неделя, а они лидируют вдвоем в гонке Кубка мира. Откуда что взялось?

Many congratulations to the Top 6 of the women's Individual in @biathlonantholz — enjoy a well deserved day of rest tomorrow! ? #ANT21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/hz7SIJshha — IBU World Cup (@IBU_WC) January 21, 2021

Павлова выдала лучшую гонку в карьере

К сожалению, лидерство конкретно этой парочки оказалось временным явлением. Павлова с двумя промахами и Куклина с одним пока не готовы к победам. Хотя Женя провела отличную гонку, повторив свой лучший результат на этапах Кубка мира — шестое место. И это благодаря не привычным снайперским качествам (все-таки два промаха — довольно много), а скорости на лыжне. Здесь Павлова была вообще лучшей из наших, выиграв даже у Светланы Мироновой две секунды!

Миронова и в протоколе расположилась сразу за Павловой на седьмой позиции. Хотя вплоть до заключительной стойки, имея одну минуту штрафа, претендовала на медали. Но уже привычные для Светы проблемы со стрельбой стоя не дали попасть даже в цветы. Хотя в целом, конечно, сегодняшний результат она тоже может записать себе в актив.

А выиграла Лиза Тереза Хаузер из Австрии. Почти ровесница нашей Ульяны Кайшевой, которая на юниорских и молодежных стартах стабильно ей проигрывала. Да что там, всего два года назад на Олимпийских играх в Пхенчхане Хаузер была практически аутсайдером: 41-е место в индивидуалке и 63-е в спринте. Но постепенно стала прибавлять, пока не доросла до первой в карьере победы на этапе Кубка мира.

И это далеко не случайность: последние пару лет Хаузер очень стабильна, в Оберхофе она три раза была на подиуме в спринте, а в общем зачете Кубка мира входит в топ-10. Австрийка сейчас очевидно в отличной форме и ворвалась в круг лидеров. Наша Кайшева тоже для себя выступила достойно: 9-е место с двумя промахами. Но только на трассе она уступила Хаузер почти минуту. Почему так — повод даже не для разбора на тренерском совете, а для отдельной диссертации.

There is it! Lisa Theresa Hauser wins her first individual World Cup Race in the women's 15 km in @biathlonantholz ? #ANT21 ??



??? Lisa Theresa Hauser @OESVbiathlon

??? Yuliia Dzhima @OlympicUA

??? Anais Chevalier-Bouchet @FedFranceSki https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/m8K3fjDQov — IBU World Cup (@IBU_WC) January 21, 2021

Зачем вызывали Акимову?

Главной интригой гонки было, конечно, выступление Татьяны Акимовой. От грозы Кубка IBU, которая выиграла там три гонки из трех возможных, ждали если не медали, то по крайней мере заметного выступления. К сожалению, пока у Акимовой совсем не получилось. В том числе и по объективным причинам.

Татьяне как новичку дали самый далекий в команде стартовый номер — аж 83-й. А по ходу гонки, как назло, шел сильный снег. Это значит, что если первые номера бежали по расчищенной ратраком лыжне, к выходу Акимовой трасса стала напоминать снежное месиво. В том числе и поэтому уже после первого рубежа Татьяна проигрывала 1.18 с промахом. Бежала она совсем не в равных условиях с теми, кто к этому моменту уже приближался к финишу.

Возможно, поэтому ближе к концу гонки Татьяна расклеилась и настреляла в общей сложности пять штрафных минут. Это привело ее лишь к 54-му итоговому месту, хуже получилось только у Ирины Казакевич.

И вот теперь тренеры оказались перед дилеммой. С одной стороны, по спортивному принципу Акимова в эстафету никак не проходит: у нас три человека попали в топ-10, четыре — в топ-15. Но с другой — получается, что Акимова завершает выступления в Антерсельве, так как в масс-старт она тоже не проходит. И ее вызов с Кубка IBU ради всего одной гонки в ужасных условиях никак не согласуется с логикой. Что тогда делать? Видимо, есть вероятность, что кто-то из квартета в топ-15 пропустит эстафету по согласованию с тренерским штабом. Иначе появление Акимовой в Антерсельве — это просто дичь.