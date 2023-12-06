Виролайнен включили в состав сборной Финляндии на декабрьские этапы Кубка мира
Биатлонистка Дарья Виролайнен, которая теперь представляет Финляндию, включена в состав национальной команды на декабрьские этапы Кубка мира.
34-летняя спортсменка попала в состав сборной Финляндии на второй этап в Хохфильцене (Австрия) и третий этап в Ленцерхайде (Швейцария).
В августе этого года Виролайнен сменила спортивное гражданство с российского на финское. Она дебютирует за новую сборную на Кубке мира.
В составе сборной России Виролайнен в 2017 году выиграла золотые медали с сингл-миксте на чемпионате Европы, который проходил в городе Душники-Здруй (Польша).
Новости